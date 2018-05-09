صور | وزير الإسكان يسلم المواطنين أراضي سكنية في عسير.. ويؤكد: لبّينا 44٪ من الطلب في المنطقة

(أنحاء) – متابعات :-
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس (الثلاثاء)، أن الوزارة استطاعت تلبية 44٪ من الطلب على خدمات الإسكان في منطقة عسير خلال مرحلتي برنامج “سكني” الأولى والثانية.
وأوضح أن مواطني المنطقة استفادوا خلال الفترة الماضية من 31 ألفاً و684 خياراً سكنياً وتمويلاً، منها 8793 وحدة تحت الإنشاء، وأكثر من 9 آلاف قرض، وما يزيد على 134 ألف قطعة أرض مجانية.
وأجرى وزير الإسكان جولة على مشروعي إسكان أبها الذي يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية متنوعة وإسكان خميس مشيط الذي يضم 7 آلاف وحدة تحت الإنشاء، كما سلّم عدداً من المستفيدين أراضيهم السكنية.