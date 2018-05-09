صور | وزير الداخلية يرعى تمرين «القبضة2» الذي نفذه حرس الحدود في جدة

جدة – واس :-
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، تمرين “القبضة 2” الذي نفذه حرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.
وكان في استقبال سمو وزير الداخلية لدى وصوله مقر التمرين معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وكبار ضباط حرس الحدود.
وبعد أن أخذ سموه مكانه في منصة التمرين، بدأ تنفيذ ” تمرين القبضة 2″ بمشاركة طيران الأمن .
وبعد انتهاء التمرين توجه سمو وزير الداخلية لمركز تنسيق البحث والإنقاذ (JMRCC)، حيث استمع سموه إلى شرح عما يقدمه المركز من جهود لحرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات القرصنة والسطو المسلح.
واطلع سموه على الأجهزة والأنظمة والبرامج والتطبيقات المعمول بها في المركز وما يقوم به المركز من مهام إنسانية وأمنية من خلال ربط مباشر لشبكات مراكز الأرصاد والبيئة والموانئ.
عقب ذلك افتتح سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مركز المؤتمرات والندوات بالأكاديمية ، واطلع على التجهيزات التي يحتويها المركز.