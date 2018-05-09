9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضو بالشورى مهاجماً “الصحة”: السكوت عن الأخطاء الطبية ضاعف عدد الضحايا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي وزارة الصحة؛ بسبب عدم إيجاد حل للأخطاء الطبية المتكررة والتي زاد عدد ضحاياها، مطالباً بتشكيل لجنة عليا لمحاسبة الأطباء على الأخطاء الطبية.

وقال آل ناجي خلال مداخلته في المجلس وفقاً لـ “إم بي سي نت “، إن المريض يدخل المستشفى بسبب صداع أو مغص ثم يتوفى بسبب خطأ طبي، مضيفاً أن السكوت على الأخطاء الطبية وعدم نشرها زاد عدد الضحايا.

وأوضح أنه كثيراً ما يتم ضبط أطباء بسبب ارتكابهم خطأً طبياً وإنهاء عقودهم، ثم نفاجأ بهم يعملون في مستشفيات أخرى، وتعرض وظائف استشارية على بعض أعضاء اللجنة الطبية التي باشرت قضيته.

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