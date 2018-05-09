9 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“فوربس” تعلن قائمة أقوى 10 شخصيات في العالم.. ضمت ولي العهد

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائمةً بأسماء أقوى الشخصيات تأثيرًا في العالم لعام 2018، حيث احتلّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المركز الثامن.

وتضمنت القائمة عدة شخصيات عالمية، احتلّ فيها الرئيس الصيني “شي جينبينج” المركز الأول، جاء بعده الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، تلاه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في المركز الثالث.

وصنّفت المجلة الأمريكية مراكز الشخصيات العالمية المرشحة بناءً على 4 مؤشرات، وهي: “عدد الأشخاص الذين يسيطر عليهم المرشّح للمركز”، و”قيمة الأصول والموارد التي تديرها كل شخصية”، إضافةً إلى “تعدد أوجه نفوذ كل شخصية”، و”مدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات الشخصية”.

وجاء ترتيب المراكز الـ 10 للشخصيات الأقوى في العالم، كما يلي:

“شي جينبينج”؛ رئيس الصين يبلغ من العمر 64 عامًا، انتُخب رئيسا للبلاد دون تحديد فترات رئاسية، كما عزز سلطاته داخل الحزب الشيوعي الحاكم.

“فلاديمير بوتين”؛ رئيس روسيا يبلغ من العمر 65 عامًا، وتراجع عن المركز الأول هذا العام، فيما أدى اليمين الدستورية مؤخرا لولاية رئاسية رابعة بعد فوزه بنسبة 77% من الأصوات.

“دونالد ترامب”؛ رئيس الولايات المتحدة ويبلغ من العمر 71 عامًا، وشغل المركز الثالث هذا العام لما له من نفوذ قوي رغم تعرضه لعدة ضغوط آخرها التحقيق في تورط الروس في فوزه بالمنصب.

“أنجيلا ميركل”؛ المستشارة الألمانية وتبلغ من العمر 63 عامًا، وتعد إحدى أكثر النساء تأثيرا ونفوذا في العالم.

“جيف بيزوس”؛ مؤسس “أمازون دوت كوم” ويبلغ من العمر 54 عامًا، والرجل الأغنى في العالم بعد أن تجاوز بيل غيتس مطلع العام الجاري.

“البابا فرانسيس”؛ بابا “الفاتيكان” ويبلغ من العمر 81 عامًا، ويُعد من أقوى الشخصيات تأثيرًا على العالم المسيحي الكاثوليكي، وله عدة إسهامات وجولات إنسانية عالمية.

“بيل جيتس”؛ المؤسس الشريك لـ”مايكروسوفت” ويبلغ من العمر 62 عامًا، وتصدّر قائمة أغنى أغنياء العالم لسنين طويلة قبل أن يزيحه بيزوس.

الأمير “محمد بن سلمان”؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي ينظر له كثيرون في العالم على أنه أهم قائد مؤثر في الشرق الأوسط حاليا.

“ناريندرا مودي”؛ رئيس الوزراء الهندي ويبلغ من العمر 67 عامًا.

“لاري بيدج”، المؤسس الشريك لـ”ألفابت” التي تضم تحتها العملاق “جوجل”، ويبلغ من العمر 45 عامًا.

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