فيديو | المولد يعلّق على مشاركته الأولى في الدوري الإسباني.. وحظوظه في اللعب أمام برشلونة

(أنحاء) – متابعات :-
علّق لاعب الاتحاد المعار لفريق ليفانتي الإسباني فهد المولد، على مشاركته الأولى في الدوري الإسباني منذ انضمامه لفريقه، ليصبح أول لاعب سعودي يلعب في الليغا، وكشف عن حظوظه في المشاركة بالمباراة الأخيرة في الدوري أمام برشلونة.
وقال المولد في مداخلة هاتفية مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن طموحه ليس المشاركة في آخر ربع ساعة من المباراة ولكن المشاركة في أغلب المباريات، إلا أن الظروف أجبرته على ذلك.
وأضاف أنه سعيد بكونه أول لاعب سعودي يلعب في الليغا الإسباني، وهذا دليل على أن اللاعب السعودي يستطيع اللعب في أي دوري بالعالم، مشيراً إلى أنه شعر بقليل من التوتر عند نزوله للملعب لأنه كان ينتظر هذه الفرصة.
وأوضح أن هناك مَن يرغب باستمراره في الليغا، لكنه سيتخذ قراره بالبقاء في إسبانيا أو العودة للاتحاد عقب المشاركة في كأس العالم، مؤكداً جاهزيته التامة للمشاركة في المباراة الأخيرة مع فريقه أمام برشلونة بطل الدوري، وفرصته في اللعب قائمة.