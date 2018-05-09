متجر 99 فيتال يطرح مصابيح الهيمالايا لأول مرة في المملكة والخليج

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ
طرح متجر 99 فيتال مؤخرا ولأول مرة في المملكة ودول الخليج مصابيح واباجورات الهيمالايا الصحية التي تعمل على تحسين نوعية الهواء، وتسهل النوم وتمنع الحساسية والربو، كما أنها تحسن المزاج وترفع من مستويات الطاقة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الاضطرابات النفسية والعاطفية، وتحد من الإشعاع الكهرومغناطيسي الناتج عن استخدام الهواتف المحمولة وأفران الميكروويف وأجهزة الكمبيوتر التي تسبب تأيناً إيجابياً بالجسم، اذ تطلق مصابيح الهيمالايا الجزيئات السالبة التي تعد بمثابة فيتامينات الهواء بنسبة تصل الى 300%.
وأشار، مدير عام متجر 99 فيتال الي أن مصابيح الهيمالايا تقلل من الملوثات الهوائية الداخلية وتساعد على تخفيف الام نزلات البرد والانفلونزا ، والصداع النصفي ، والحساسية ، وحمى القش ، وتقليل شدة نوبات الربو ، وتعزيز جهاز المناعة ، وزيادة اليقظة ، وزيادة إنتاجية العمل وتركيزه ، وزيادة سعة الرئة وغيرها من الامراض التي يسببها التلوث البيئي ، وزيادة عدد الايونات الموجبة التي ثبت علميا انها سبب لكثير من الامراض في العصر الحديث.
واضاف ، أن لمصابيح الهيمالايا فوائد ومزايا عديدة يمكن استخدامها في كل جوانب حياتنا سواء في المنازل ،والمكاتب، و المستشفيات، واماكن التدخين، وغرف الاطفال ، والنوادي الرياضية والفنادق وغيرها من الاماكن التي تتطلب توفير سبل الراحه والهدوء والسكينه الطمائنية.
ونوه مدير عام متجر 99 فيتال الي ان كافة المعلومات الصحية والتجارية عن مصابيح الهيمالايا متوفرة علي الرابط www.99vital.com ، بغرض التيسير علي الراغبين في التعرف علي مزايا المنتج او شراء مصابيح الهيمالايا التي تعتمد على هذا النوع من الملح الذي يحتوي على معادن نادرة ومختلفة تصل إلى نحو 84 معدنا منها الماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وتعمل على استرخاء العضلات والحفاظ التام على التوزان ومنع الجفاف نهائيا ومنع انخفاض ضغط الدم، ويستخدم ملح الهيمالايا في الطبخ وتدليك الجسم.