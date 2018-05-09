أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزير الثقافة والإعلام يدعو الإعلام العربي لاتخاذ موقف موحد تجاه التدخلات الإيرانية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الأرصاد تحذر: استمرار الغبار على الرياض حتى ا...بتاريخ
(أنحاء) – متبعات :- أطلقت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس التي تجتاح
-
الرياض.. بدء محاكمة يمني زود الحوثيين بإحداثي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- بدأت اليوم الأربعاء أول جلسات محاكمة يمني منضم لميليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية، وذلك
-
خالد بن سلمان: أي اتفاق مع إيران مستقبلا سيشم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تؤمن
-
“الترفيه”: جامعة الأميرة نورة تستضيف مارلون و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت هيئة الترفيه عن عدد من الفعاليات الترفيهية الهامة التي تنظمها خلال الفترة القادمة،