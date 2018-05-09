8 مايو 2018 مـ / موافق 23 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية الأميركي يؤكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لإيجاد حل شامل ودائم للتهديد الإيراني

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

واشنطن – واس :-

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لإيجاد حل حقيقي وشامل ودائم للتهديد الإيراني.

وقال الوزير الأمريكي في بيان صحفي: إن لدى الولايات المتحدة مصالح مشتركة مع حلفائها في أوروبا وحول العالم لمنع إيران من تطوير سلاحها النووي” مؤكدًا أن بلاده ستعمل مع شركائها على القضاء على تهديد برنامج الصواريخ البالستية الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المهددة في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

وأضاف البيان، أن واشنطن ستفرض عقوبات على النظام الإيراني تشمل العزلة الدبلوماسية والاقتصادية التي تسبب بها النشاط النووي المتهور في المنطقة.

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