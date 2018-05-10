إصابة عاملين بالاختناق أثناء تنظيف خزان مياه منزل.. و”مدني بلقرن” ينقذهما | صور

(أنحاء) – متابعات : ــ
أصيب عاملا تنظيف بالاختناق داخل خزان مياه أحد المنازل في بلقرن إثر تعرضهما لأدخنة عادم ماكينة شفط المياه أثناء تنظيفهما الخزان، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذهما.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات للدفاع المدني في بلقرن تلقت بلاغا يفيد بإصابة عاملين داخل خزان مياه في منزل بالاختناق.
وأضافت أن فرق الدفاع المدني في بلقرن باشرت موقع البلاغ ليتبين أن العاملين أصيبا بالاختناق داخل خزان مياه في منزل بسبب أدخنة عادم ماكينة شفط المياه أثناء عملية التنظيف، مشيرة إلى أنه تم إخراجهما ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.