أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الصحة” تضبط 11 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | النعيرية.. ضبط أغذية فاسدة في شقة حوّلت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أسفرت حملة مشتركة للجهات الأمنية وبلدية محافظة النعيرية، عن ضبط شقة سكنية بحي
-
عرعر .. “العمل” تتفاعل مع بلاغ مواطن رصد عامل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ دعا خالد حماد مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحدود الشمالية،
-
الدفاع المدني بمكة يدشن حملة السلامة الوقائية...بتاريخ
(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ ضمن استعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني لموسم رمضان المبارك لمتابعة متطلبات السلامة
-
برنامج “مالم تر” يكشف تفاصيل مثيرة عن اختفاء ...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ في حلقة حملت تفاصيل مثيرة لأكبر قضايا توظيف الأموال في السعودية والتي تقدر