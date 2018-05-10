9 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تضبط 11 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أسفرت الحملة الرقابية لوزارة الصحة بعد زيارة مئات من الصيدليات في جميع مناطق المملكة عن ضبط 11 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحملة في يومها الرابع استهدفت زيارة أكثر من 752 صيدلية في جميع مناطق المملكة.

وأضافت أنه تم ضبط (11) مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، مؤكدة تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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