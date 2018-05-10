10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الطيران المدني تختتم مشاركتها في معرض المطارات 2018
﻿

الطيران المدني تختتم مشاركتها في معرض المطارات 2018

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في فعاليات معرض المطارات في دورته الثامنة عشرة، والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من (7–9) مايو الجاري في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات.

وهدفت الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في هذا الحدث للتعريف باستثماراتها ومشاريعها المختلفة في بناء وتطوير وتحديث المطارات ومدن المطارات بالمملكة، كما سعت الهيئة للالتقاء بالجهات ذات الصلة بالطيران المدني، ومناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة في المنطقة، والتعريف بالتطورات التي وصل لها قطاع الطيران المدني في المملكة وإسهاماته في رؤية المملكة 2030م.

ويعد معرض المطارات في دبي أحد المنصات التي تستطيع الشركات من خلاله عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، كما تقوم أكثر من 350 شركة عالمية رائدة، بعرض مجموعة من المنتجات، والحلول، وخدمات صناعة المطارات في معرض المطارات 2018م.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مطارات الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، والأكاديمية السعودية للطيران المدني، شاركت في جناح الهيئة العامة للطيران المدني في معرض المطارات، الذي يشكل منصة هامة للاطلاع على أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق