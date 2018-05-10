10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الكشف عن حصيلة ثان مزادات بيع أملاك “معن الصانع” و “سعد”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تجاوزت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، على الرخام والسيراميك والأثاث 29 مليون ريال.

وقالت مصادر إن إحدى المؤسسات المشاركة في المزاد قامت بشراء معروضات بلغت قيمتها الإجمالية 7.73 مليون ريال، منها 3.9 مليون خصصت لشراء أنواع متعددة من السراميك، حسب “الاقتصادية”.

وتابعت تم تخصيص المزاد لبيع أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من أجود أنواع الرخام (ألواح وصناديق) والسيراميك بمقاسات وأشكال متنوعة، إضافة إلى محتويات أكثر من 51 مستودعا تضم “منقولات” تشمل تجهيزات منزلية ومكتبية، وأثاثا منزليا ومكتبيا وسجادا وديكورات، وتحفا، وأجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، وأدوات صحية، وقرطاسية، وقطع غيار سيارات، ومواد بناء، ومكيفات مركزية، وقطع غيار للتكييف، ومضخات مياه، وسلالم كهربائية، وغيرها.

يذكر أن محكمة التنفيذ بالخبر أسندت مهام تتبع وحصر وحراسة وبيع موجودات معن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية إلى تكتل إتقان الذي تقوده شركة إتقان العقارية ويضم في عضويته نخبة من مكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية.

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