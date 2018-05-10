10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرأة السعودية بين تيارين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

بفضل الله و من ثم  مملكتنا العظيمة و مليكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورؤية  2030 نالت المرأة السعودية معظم حقوقها المسلوبة حيث كانت المرأة السعودية في حقبة زمنية معينة تعيش كافة انواع التهميش و الاقصاء المترسخ في تلك المجتمعات التي يقودها مفاهيم  وأفكار ذكورية بحته

وواجهت العديد من المشكلات في نيل حقوقها وتعزيزها في  التنمية المجتمعية والبشرية.

و اقصاها ذلك المجتمع الذكوري من نيل حقوقها

و استبدت بعض الطائفات الثقافية حقوق المرأة ومارست الضغوطات على النساء و ابتزت كيانهن على ان تلك الحقوق قطعية في الاسلام ولا يحق لهن المطالبة بالالغاء والتفعيل لحقوقهن

 بل وسخرو اقلامهم واحاديثهم في كافة وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية والتهكم عن اي مطالبات حول تمكين المرأة وشن هجوم لفظي شنيع على كل المطالبات بحقوقهن ودائماً ما نلحظ ربطهم الالفاظ البذيئة المتعلّقة بالجنس لأي ناشطة حقوقية

فهم ينظرون إليها نظرة محصورة فقط على الرغبات وانها  اداة للانجاب وليس من حقها ان تتساوى مع الرجل في الحقوق والحريات الشخصية وهي مصدر للفتن والاغواء.

ومجتمعهم الذكوري يعطيهم الحق في ذلك فهم لا يستطيعون السيطرة على غرائزهم.

ولكن من بين المعارضين نجد من ينظر لها نظرة انسانية كرمها الله تعالى وخلقها متكاملة مع اخوها المسلم ومن حقها  ان يعزز دورها في تنمية المجتمع مع مراعاة الضوابط والمعايير الأخلاقية والاسلامية ومن حقها أن تكافح و تناضل في ضل حقوقها المشروعة لنيل حياة كريمة واصبحت المرأة تعي جيداً حقوقها وتنظر الى المسائل المتعلقة بها بشكل مختلف عن ما مضى من السنوات الماضية .

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