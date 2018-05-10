10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المصارف: عمليات الاحتيال البنكي محدودة في المملكة.. ومتوسط القضايا 5 شكاوى يوميًا
﻿

المصارف: عمليات الاحتيال البنكي محدودة في المملكة.. ومتوسط القضايا 5 شكاوى يوميًا

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن إجمالي عدد شكاوي الاحتيال البنكي التي وردت للمصارف خلال الـ3 أشهر الماضية بلغ 910 شكاوى، أي بمعدل 5 شكاوى يومياً.

وأشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن البنوك عادة لا تبعث برسائل تطلب فيها بيانات العميل مثل الرقم السري والرصيد، إنما ترسل فقط رسائل تسويقية لخدمات بنكية معينة.

وجدد حافظ وفقا لـ”الوطن” تحذيره من الرسائل والاتصالات المجهولة التي تطلب معلومات وبيانات العميل الخاصة، داعياً إلى حذف وحظر مثل هذه الرسائل والاتصالات، كونها قد تهدف لاختراق حساب العميل و قد تحمل فيروسات تدمر جهازه.

وأكد حافظ أن شكاوى الاحتيال بشتى أنواعها محدودة في المملكة، وذلك رغم زخم النشاط المصرفي في القنوات والشبكة الإلكترونية المصرفية السعودية، عبر أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وغيرها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق