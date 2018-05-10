10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الولي الظالم!.. والولاية العادلة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

من الإنصاف وفي سبيل غاية العدل التام أنك عندما تطالب بالمساواة بين طرفين أن تتنبه في كون التكليف واحد عليهما…

فلا تأتي لأحدهم وتطالبه بعدة أمور تُسير الحياة ثم تريد أن يقبل ببرود مساواته التامة بالطرف الآخر معه رغم أن تكاليفه المناط بها أكبر بكثير مما لدى الطرف الثاني…

ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته وإلا فأنت ستظلم طرفاً بالضرورة..

طرح فارغ ذلك الذي يريد أن يجعل الحقوق في الحياة المدنية بين “الرجل والمرأة” متساوية رغم أن الواجبات بينهما مختلفة..

واستبداد بعض عينات من أشباه الرجال على العُزل من النساء ليس تعليل صالح لمن يريد نزع الفوارق بالعموم بين الجنسين فصاحب هذا الطرح يرى عينة من النساء ظُلمت وهو محق لكنه أعدم وعيه فيرى الحل بظلم كل الرجال!! وكان بوسعه أن يكون أكثر وعياً فيطالب بسن قانون صارم لمواجهة أشباه الرجال الذين يتجاهلون وصية المصطفى حين قال:

{رفقاً بالقوارير}

باستطاعة كل فرد أن يجلب لنفسه اشادات وتصفيق الجنس الناعم له! وهو أمر يُطربنا معشر الرجال غالباً..حتى وإن تظاهر بعضنا بعكس ذلك!..

هذا غير الرياح الإعلامية المسيطرة على المشهد والتي سترحب بكل مطالب بمساواة المرأة بالرجل دون أي تدبر باختلاف التكاليف المناطة بالجنسين..

لا مشاحة بأن الإسلام دين عظيم وعادل بين البشر وفي محكم التنزيل أورد آيات كريمات تبين قدر المرأة الكبير ولما فضل عليها الرجال في بعض المواطن:

“ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف وللرجالِ عليهن درجة”البقرة228

“الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”النساء34

“”وللذكر مثل حظ الأنثيين”النساء11

فمثلاً عندما يعطي الإسلام الرجل مثل حظ مرأتين في الميراث فهذا ليس اعتباطاً والعياذ بالله ولا تحيزاً للذكور من البشر ولكن لسبب واحد مهم وتقليدي منذ نشأة الخليقة وهو أن من واجبات الرجل الشرعية التكفل بمعيشة المرأة وهذا ليس كرماً منه بل واجب..بعكس المرأة عندما تتكفل بمعيشة الرجل هي بذلك العمل تكون قد تفضلت وتكرمت على الرجل بأن فعلت ما ينبغي عليه هو أن يفعله..

 وعموماً وجود هذه النوعيات من النساء المضحيات في عصرنا الحاضر ليس مبرر مقنع لاعتماده قاعدة نُحاسب بقية الرجال عليها،والتفرقة بين الجنسين في الإسلام لم تتجاوز التكاليف المعيشية إلا في مواطن نادرة جداً لها مسوغاتها الخلقية.

أما بالنسبة لولاية الرجل على المرأة الذي يكثر الحديث فيه مؤخراً بين مؤيد ومترقب لنزعها من الرجل وبين متمسك بولاية الرجل التي هي في الأصل شرعها الإسلام ولاية رعاية وحماية وإكرام، فولي المرأة هو القائم على أمرها وحاميها أمام مصاعب الحياة والله سبحانه خلق المرأة من ضلع الرجل لتسكن إليه وتأمن به وتحن له ..قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )..

وليس هناك من عاقل ينكر أن هناك أشباه رجال استغلوا نظام الولاية الشرعي فظلموا وطغوا على العزل من النساء وقد توعد الله هؤلاء بلسان نبيه الذي قال “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” وقوله عليه الصلاة والسلام “ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة”..وكان المصطفى يوصي بالنساء خيرا فلم يتجاهلن مثلا في خطبة الوداع حيث حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: ” اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم،أخذتموهن بأمانة الله،واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن،وكسوتهن بالمعروف “

هذه الآيات والأحاديث تُلجم كل من زعم أن نظام الولاية الإسلامي على المرأة نظام ظالم لا مُعاصر ومثلما أسلفنا لا يجب أن نُعمم فنكون كالحمقى عندما نُصر ان أخطأ أشباه الرجال على المرأة مردها نظام الولاية بل إن مردها نفس خسيسة لرجل لا يخشى –الله-ويجب أن تلتفت الحكومات قبل الشعوب لهذا الخسيس فتلجمه وتمنعه من دناءة مآربه مستخدما بذلك سطوته الذكورية وبجهل مقصود يستغل نظام الولاية الذي حذره من أنه لن يشم رائحة الجنة إن هو أساء للمرأة المتكفل بها.

*يهمني في هذه السطور أن يدرك القارئ لها أنني لست في وارد المنافحة عن من يظلم النساء متحججاً بنظام الولاية الذي يكفل له ظاهرياً عند القضاء أن يكون ذا سلطة عليهن..بل إني أعتقد بضرورة تفعيل دور الجهات المختصة في الحكومة بما فيها القضاء للوقوف أمام دنيء نفس من الرجال الذي يستخدم نظام الولاية في صالحه وضد مصالح المرأة التي هو ولي عليها..

كتبت ما كتبت لأذكر بأمر واحد أجد كثيرين من ناقدي نظام الولاية قد تجاهلوه وهو أن الإسلام دين عادل لا يظلم الخلق وعندما فرق بين الرجل والمرأة في مواطن معينة فلأنه وازن بإحكام بين الحقوق التي له والواجبات التي عليه وللمرأة بالمثل..وما تشاهدوه من قصص عديدة ظُلمت فيها المرأة كان السبب فيه باختصار:

ولي لايخاف الله وليس نظام ظالم لها.  

وقفة في الإنصاف لجبران خليل جبران:

نصف شربة لن تروي ظمأك،

ونصف وجبة لن تشبع جوعك،

ونصف طريق لن يوصلك إلى أيّ مكان،

ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة.

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