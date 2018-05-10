10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تنازله عن القصاص.. والد الطفلة التي قتلتها العاملة يوضح سبب زيارته لها في بيتها بإندونيسيا | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المواطن غالب البلوي الذي تنازل عن القصاص من القاتلة الإندونيسية التي كانت تعمل عنده عمالة منزلية وأقدمت على خنق ابنته الرضيعة، عن أسباب زيارته لها في إندونيسيا.

وأوضح، في مداخلة له عبر برنامج “معالي المواطن”، الذي يُبث في قناة “إم بي سي”، أنه تنازل عن قاتلة ابنته لوجه الله تعالي، ولتعزيز قيم التسامح بين المسلمين.

وأضاف أنه قام بزيارة إندونيسيا بدعوة وإلحاح من سفارة إندونيسيا في الرياض، كنوع من شكرهم له على تنازله عن قاتلة ابنته لوجه الله تعالي.

وردا على سؤال حول كيف طاوعه قلبه على زيارة قاتلة ابنته في بيتها، أكد البلوي أنه لم يفعل ذلك إلا من باب أخلاق المسلمين في التعامل مع بعضهم البعض، مبينا أنه يبحث عن الأجر من الله وليس المال.

وأبان أنه لمس ردة الفعل وعظم عمله في عيون أهل قرية قاتلة ابنته وطفلها الصغير الذي قام بتقبيل يده، منوها إلى الاستقبال الكبير من قبل أهل القرية وعمدتها له ولعائلته هناك.

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