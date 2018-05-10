9 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على مبادرة “الكيان الوطني للادخار” الموجهة للأفراد.. ضمن برنامج تطوير القطاع المالي

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تضمن برنامج تطوير القطاع المالي 2020، الذي أعلن عنه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبادرة بإنشاء كيان وطني للادخار.

وسيتمتع الكيان بالاستقلالية ويطرح منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة؛ لتحفيز الادخار الخاصّ، وستقود هذه المبادرة كل من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط.

وتهدف المبادرة للتشجيع على الادخار الخاص في المملكة، ويُتوقع أن يكون للمبادرة أثر في زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في الكيان إلى 6 مليارات ريال في عام 2020.

وتتألف المبادرة من تصميم محفظة ادخار للأفراد وإعدادها (مثلا صكوك خاصة بادخار الأفراد)، توزَّع عبر قنوات مباشرة مثل الإنترنت أو الهاتف، وأيضا عبر البنوك.

وتتضمن أيضا تكوين خطط ادخار مدعومة بضمانات من وزارة المالية، وتمكين الأفراد من الادخار في منتجات تضمنها الحكومة.

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