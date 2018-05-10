10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت لرفع الحق التشغيلي لرحلات الطيران المنتظمة بين البلدين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى ضمن خططها الحالية والمستقبلية إلى تطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى ودعم زيادة الحركة الجوية، وذلك بعقد اتفاقيات ثنائية جديدة أو بتحديث مذكرات تفاهم تتضمن إطارًا تشغيليًّا يتم الاتفاق عليه بناءً على أسس وأحكام تنظيمية لتواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وذلك وفقاً للتوجيهات الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لهذا الرافد الاقتصادي الحيوي بالمملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي الأستاذ عبدالحكيم التميمي، مع معالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيس الطيران المدني بدولة الكويت الشقيقة يوم أمس، وذلك على هامش الدورة ال(24) للجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني ، بالعاصمة المغربية، الرباط.

عقب ذلك وقع الجانبان على مذكرة تفاهم جديدة تضمنت رفع الحق التشغيلي للرحلات المنتظمة بين البلدين وإضافة نقاط تشغيلية في المملكة.

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