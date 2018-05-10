خطأ طبي يتسبب في إصابة طفل بـ “غرغرينا”.. وصحة تبوك تحقق في الواقعة

(أنحاء) – متابعات : ــ
تقدم والد أحد الأطفال بشكوى إلى المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك، يتهم فيها مستشفى الولادة والأطفال بتبوك بالتسبب في إصابة نجله بـ”الغرغرينا” نتيجة خطأ طبي، فيما فتحت المديرية تحقيقا في الواقعة.
وروى والد الطفل سليمان عناد العطوي الذي لم يتجاوز العامين، وفقا لـ”الحياة”، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه ذهب به للمستشفى للعلاج من مشكلة في التنفس دخل على أثرها العناية المركزة لأكثر من شهر، قائلا: “الطفل لم يسلم من الإهمال الطبي الذي تسبب له في غرغرينا في أصبع الخنصر نتج عنها تشوهه”.
وأوضح أنه ووالدته لاحظا طيلة الفترة التي قضاها بالمستشفى بوجود أشرطة لاصقة على يده، لكن الممرضات أفدن بأنها ضرورية حتى لا ينزع الطفل الإبرة، لكن بعد إزالة اللواصق كانت الصدمة بتآكل إصبع الطفل بشكل كامل.
وطالب بتشكيل لجنة عاجلة من الصحة لكشف المتسبب في فقد نجله أحد أصابعه ومحاسبته.
من جانبها، أكدت صحة تبوك أنها شكلت لجنة طبية تضم استشاريين من المستشفى، ومن صحة المنطقة، للوقوف على حالة الطفل.
وأوضح أن النتائج الأولية كشفت تعرض الطفل إلى إصابة جزء من أصبع الخنصر في اليد اليسرى بغرغرينا جافة، لافتة إلى أن التحقيق يتم حاليا مع المتسبب في هذا الخطأ وفق الإجراءات النظامية.