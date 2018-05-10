10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دعماً للسياحة الداخلية .. “طيران أديل” يحلق بالإعلاميين لاكتشاف كنوز “تبوك”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

نظم “طيران أديل” أحدث شركة طيران وثالث أكبر مشغل بالمملكة، رحلةً تعريفيةً لممثلي مختلف وسائل الإعلام السعودية في المنطقة الغربية لاكتشاف أهم المواقع السياحية والتاريخية في منطقة تبوك وذلك بمناسبة افتتاحها واضافتها إلى شبكة رحلاتها المتنامية كوجهه جديدة للشركة والتي تضم حالياً 7 وجهات هي الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد الإعلامي نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة طيران اديل المهندس أمين بخاري الذي رافقهم على متن الرحلة رقم F3 181 المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح اليوم الخميس، متوجهةً إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإقليمي بتبوك، حيث استغرق زمن الرحلة ما يقارب الساعة والنصف.

وقد أعد “طيران أديل” برنامجاً سياحياً للوفد الإعلامي شمل جولةً على المعالم البارزة بمدينة “تبوك” و التي تزخر بالعديد من المقومات الحضارية والاقتصادية والتنموية، وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، حيث تضمن البرنامج على زيارةً لقلعة تبوك الأثرية التي تجسد اصالة تاريخ شمال المملكة مرورا ببعض معالم المنطقة ومشاهدة سكة الحديد وهي إحدى محطات خط حديد الحجاز القديمة، ووصولاً إلى القرية التراثية، بحضور مدير الخطوط السعودية بتبوك اياد جمل الليل ومدير الاثار بهيئة السياحة بتبوك عبدالاله الفارس.

وأكد المهندس أمين بخاري في حديثه للإعلاميين على ان الرحلة التعريفية للإعلاميين تأتي ضمن جهود “طيران اديل” لدعم السياحة الداخلية، حيث تغطي الشركة حالياً جميع الجهات على خريطة المملكة باحدث أسطول من الطائرات، فهي تنطلق من الغربية الى الشرقية والجنوبية والشمالية مروراً بالوسطى، وبما يتوافق مع رؤوية المملكة ٢٠٣٠ والتي تركز على ضرورة دعم صناعة السياحة وتنميتها باعتبارها من اهم الموارد الاقتصادية عالمياً.

بدورهم أكد الإعلاميون المشاركون في الرحلة على دور وأهمية شركات النقل الجوي المحلية في دعم السياحة وتنمية الوطن، مشيدين بمبادرة طيران اديل في هذا الاتجاه، مضيفين  أن الرحلة التعريفية التي نظمها “طيران أديل” تعد فرصة مهمة للتعرف على حضارات الوطن وعمقه الحضاري والتاريخي، لافتين إلى أهمية دعم وسائل الاعلام والإعلاميين لمثل هذه المبادرات للنهوض بصناعة السياحية في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن “طيران أديل” انطلق بالتحليق في سماء الوطن خلال فعاليات اليوم الوطني الماضي السابع والثمانون وقد كانت البداية مختلفة تماماً، حيث بدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال تقديمِ خدمات الطيران الاقتصادي، كما استطاع  أن يغير الكثير من قوانين ومفاهيم واستراتيجيات الطيران الاقتصادي، لتكون أكثر سهولة وبساطة، خاصة إذا علمنا أن هذه الشركة الناشئة التي عمرها 7 اشهر فقط، حققت نجاحات متوالية تصبّ في قطاع الطيران الاقتصادي، فهي اليوم تسير رحلاتها إلى 7 وجهات داخلية، ويتكون اسطولها من 7 طائرات حديثة من نوع ايرباص 320Aبدرجة سفر واحدة ومن المنتظر أن يصل حجمه بحلول 2023م إلى 25 طائرة كحد أدنى وصولاً إلى 50 طائرة، كما أنها تشغل 38 رحلة يومياً تنقل على متنها أكثر من 6 آلاف مسافر، كما ضخت على القطاع الداخلي ما يزيد عن 950 مقعد بنهاية شهر أبريل الماضي.

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