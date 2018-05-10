10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسمياً.. توطين النقل التعليمي بجميع مناطق المملكة وتمكين المرأة من العمل فيه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وقّعت هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رسميًا مذكرة تفاهم لتوطين العمل على مركبات النقل التعليمي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بحضور وزيري “العمل” و”النقل” ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.

وتشمل خطة التوطين العاملين على مركبات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات كافة، وذلك على مرحلتين: الأولى وتشمل جميع مناطق ومدن المملكة بدءا من العام الدراسي القادم 1440/1439، فيما تبدأ المرحلة الثانية مطلع العام الدراسي 1441، وتشمل مدن: الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام.

وتضاف فرص العمل والمقدرة بأكثر من 12 ألف فرصة عمل إلى عشرات آلاف الفرص، بتوطين قطاع تأجير السيارات ونشاط توجيه المركبات، فيما حددت الخطة ساعات العمل، مشترطةً حصول السائقين على شهادة الكفاءة المهنية.

من جانبه، أكد وزير النقل نبيل العامودي على تمكين المرأة من المشاركة في هذا النشاط انسجاما مع رؤية 2030، بما يسهم في رفع الجودة وخلق فرص العمل.

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