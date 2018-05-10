صور | النعيرية.. ضبط أغذية فاسدة في شقة حوّلتها عمالة إلى مطبخ ومستودع لسلع رمضانية

(أنحاء) – متابعات : ــ
أسفرت حملة مشتركة للجهات الأمنية وبلدية محافظة النعيرية، عن ضبط شقة سكنية بحي الفيصلية تستغلها عمالة أجنبية كمستودع ومكان لتحضير أطعمة لأحد المحلات، وذلك لتسويقها على المستهلكين قبل شهر رمضان المبارك.
وأكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، مداهمة بلدية المحافظة بالتنسيق مع الشرطة للشقة المخالفة، لعدم ترخيصها واحتوائها على أطعمة تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية.
فيما أشار الصفيان إلى مصادرة الحملة لمحتويات الموقع التي بلغت 66 كيلوجرام خضراوات وفواكه مجمّدة و94 كيلوجراما من اللحوم والدواجن المُعدة والمخزّنة بطريقة غير صحية، إضافةً إلى 290 لتر زيوت طبخ، فيما تمت إحالة العمالة الأجنبية للجهات المختصة.