“طارق التايب” يعتذر عن الإساءة ويكشف التفاصيل

(أنحاء) – متابعات : ــ
قدم لاعب المنتخب الليبي ونادي الهلال السابق، طارق التايب اعتذاره، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تعليقًا على قرار الهيئة العامة للرياضة بمنعه من المشاركة في مباراة حفل اعتزال فهد الهريفي على خلفية إعادة تغريدة تسيئ إلى نادي النصر وجماهير النادي.
وقال اللاعب طارق التايب: “خلال مسيرتي الرياضية وفى كل الدول التي لعبت فيها ماعمري صرحت أو تكلمت فى أي نادٍ، وأحترم جماهير الأندية كلها، بالنسبة للرتويت أنا وضحت للجميع أول من نزلت للرياض قبل شوي فى المطار شفت صورة حساب النصر إن طارق مشارك فى اعتزال فهد الهريفي سويت رتويت للصورة ماشفت الكلام المكتوب أصلًا.
وأضاف “التايب”: “وأنا أكن لجماهير النصر كل الاحترام والتقدير ولبيت دعوة الكابتن فهد الهريفي للمشاركة فى حفل اعتزاله، كان سوء تفاهم واعتذر من الجميع معقولة آجي من اسطنبول إلى الرياض عشان أقول كلام مو زين على نادي النصر ومعظم أصدقائي كلهم نصراويين”.
وانا أكن للجماهير النصر كل الاحترام والتقدير ولبيت دعوة الكابتن فهد الهريفي للمشاركة فى حفل اعتزاله ، كان سوء تفاهم واعتذر من الجميع معقولة اجي من اسطنبول الى الرياض عشان أقول كلام مو زين على نادي النصر ومعظم أصدقائي كلهم نصراويين .
— طارق التايب (@Tareqaltaib_14) May 8, 2018
خلال مسيرتي الرياضية وفى كل الدول الي لعبت فيها ماعمري صرحت او تكلمت فى اي نادي واحترم جماهير الاندية كلها بالنسبة للرتويت انا وضحت للجميع اول من نزلت للرياض قبل شوي فى المطار شفت صورة حساب النصر ان طارق مشارك فى اعتزال فهد الهريفي سويت رتويت للصورة ماشفت الكلام المكتوب اصلا
— طارق التايب (@Tareqaltaib_14) May 8, 2018