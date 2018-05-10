“طارق التايب” يعتذر عن الإساءة ويكشف التفاصيل

وانا أكن للجماهير النصر كل الاحترام والتقدير ولبيت دعوة الكابتن فهد الهريفي للمشاركة فى حفل اعتزاله ، كان سوء تفاهم واعتذر من الجميع معقولة اجي من اسطنبول الى الرياض عشان أقول كلام مو زين على نادي النصر ومعظم أصدقائي كلهم نصراويين .

خلال مسيرتي الرياضية وفى كل الدول الي لعبت فيها ماعمري صرحت او تكلمت فى اي نادي واحترم جماهير الاندية كلها بالنسبة للرتويت انا وضحت للجميع اول من نزلت للرياض قبل شوي فى المطار شفت صورة حساب النصر ان طارق مشارك فى اعتزال فهد الهريفي سويت رتويت للصورة ماشفت الكلام المكتوب اصلا

— طارق التايب (@Tareqaltaib_14) May 8, 2018