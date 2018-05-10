10 مايو 2018 مـ / موافق 24 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طارق منصور: سيختفي العديد من “الوظائف” وستظهر “وظائف” جديدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

أكد أ. طارق منصور، أحد كبار خبراء ماكنزي العالميين، على أن التوازن بين التقدم ‏والمعطيات الأخرى في المجتمعات يتوافق وطبيعة توفر الوظائف من حيث وجود الكثير ‏من المتغيرات والكثير من الفرص التي يمكنها أن تساعدنا على بناء جسر بين اليوم وبين ‏الغد، وحيث الكثير من المفاهيم الهامة لتوفير وظائف في المستقبل.‏

جاء ذلك في محاضرة أدارها الدكتور إبراهيم الحربي بعنوان: (كيف يسهم التقدم في ‏تحويل المجتمع؟ “مستقبل الوظائف”). فقد نظم منتدى أسبار الدولي هذه المحاضرة في ‏سياق مخرجاته التي تشمل دراسات ومناقشات المستقبل، يوم الاثنين ‏الماضي بمقر مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام وبحضور نخبة من ‏المتخصصين وأصحاب الرأي، والمسؤولين في قطاعات مختلفة.

وركّز منصور على أن توفير الوظائف في المستقبل يعتمد على الإحساس بالأمان، فمهمة ‏خلق الوظائف هي بداية عملنا اليوم للعبور للغد، داعيا لضرورة عمل القطاع العام ‏والخاص والهيئات الاجتماعية معا لتوفير فرص العمل.‏

ثم أشار المحاضر إلى التغيرات التي تؤثر على جسر الوصول للمستقبل بأمان وتأثيرها ‏على مستقبل توفر الوظائف، وأشار إلى دراسة ماكينزي على التغير المتوقع على فرص ‏العمل والوظائف في مجموعة من الدول المتقدمة، مناقشاً دور الشركات والحكومات في ‏تبني فرص العمل في المستقبل ، وخلق وظائف مستقبلية جديدة.‏

وذكر منصور، بأنه بالرغم من أننا نعيش أفضل ما كانت عليه الحياة في السابق إلا أن ‏عدم التوازن العالمي يحدث خصوصا بسبب التقدم التكنولوجي الكبير والمتسارع وتأثيره ‏على المجتمعات، وزيادة اختلال الموازين في المستقبل بين الطبقات خاصة في مجتمعات ‏الدول النامية، وبسبب عدم قدرة الحكومات على تلبية وسد احتياجات المواطنين، ووجود ‏فجوة بين الشمال والجنوب وبين الدول الغنية والفقيرة، متابعاً: يحدث عدم التوازن ‏العالمي بسبب احتمالية تحرك موازين القوة الاقتصادية والتغير للعودة مرة أخرى ناحية ‏الشرق بدلا من الغرب، وتأثير التقدم المتسارع على النمو العالمي وخاصة نمو القطاعات ‏الخاصة، ومرونة ذلك كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وفي ضوء مداخلات الحضور وأسئلتهم التي تناولت طبيعة الأعمال والوظائف، في ‏المستقبل، بالمملكة العربية السعودية، لم يُخفِ طارق منصور، بأن التقدم له سلبياته، ‏حيث سوف تختفي الكثير من الوظائف، ولكن سوف تظهر أعمال ووظائف جديدة.‏

وقال بأن دراسة ماكنزي، كشفت عن أن هناك طلبات متزايدة على كثير من الوظائف في ‏المستقبل، خصوصا في المجالات الطبية والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة. ونوّه إلى ‏ضرورة عمل دراسة شاملة على الحلول المناسبة وفرص العمل والوظائف في مستقبل ‏سوق العمل السعودي وفي ضوء رؤية المملكة 2030 الواعدة، التي تتوقع أن يتضاعف ‏الدخل العام إلى الضعف.

وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التكامل مع رؤية المملكة، والعمل على ‏إيجاد الفرص الاقتصادية الواعدة وتوفير وظائف مناسبة للشباب السعودي والعمل لإيجاد ‏أفضل الحلول سواء بالقطاع العام أو الخاص.

ويعدّ منصور من أبرز الشغوفين والمتخصصين بتمكين التعاون وتحقيق الشراكة الناجحة ‏بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المؤسسية والوطنية، التغيرات الاجتماعية ‏التي تؤثر على المواطنين في المجتمعات، وخصوصاً عدم التوازن بين التقدم والتوقعات ‏المستقبلية. ‏

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