عرعر .. “العمل” تتفاعل مع بلاغ مواطن رصد عاملًا وافدًا ينام في العراء

(أنحاء) – متابعات : ــ
دعا خالد حماد مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحدود الشمالية، إحدى شركات المقاولات إلى التقيّد بتوفير بيئة عمل مناسبة للعمالة، وذلك بعد بلاغ من مواطن حول نوم أحد عامليها في العراء.
جاء ذلك تفاعلًا من فرع العمل مع تغريدة لمواطن رصد فيها عاملًا وافدًا يقوم بحراسة معدات تابعة لإحدى الشركات الخاصة في قطاع المقاولات ينام في العراء على رصيف الشارع بجوار المعدات في عرعر.
فيما أكّد صالح الرويلي مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع توجُّه فريق بقيادة مساعد مدير الفرع بالمنطقة للوقوف على الموقع، واتخاذ الإجراءات للازمة بحق الشركة، التي تلقّت تحذيرًا بإيقاع العقوبات النظامية، لمخالفتها الأنظمة الرعية.