فيديو | “التعليم” توضح كيف سيتم التعامل مع المتغيبين عن الاختبارات بسبب الغبار.. وتكشف سبب عدم تعليق الدراسة

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عن طريقة تعامل وزارة التعليم مع المتغيبين من الطلاب عن الاختبارات النهائية نتيجة لحالة الغبار التي اجتاحت الرياض وعدة محافظات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلّق الدراسة بسبب تحسن الجو نسبيا صباحا.
وأكد في مداخلة له عبر “الإخبارية”، أن تعميم وزير التعليم في حالة وجود حالة مرضية بين الطلاب المتغيبين عن الاختبارات النهائية بسبب حالة الغبار، واضح بالنسبة للمدارس، حيث بإمكانهم إعادة الاختبار في حالة إثبات تأثر الطالب صحيا من الأحوال الجوية.
وأوضح العصيمي أن الوزارة لم تعلق الدراسة بسبب حالة الغبار التي شهدتها الرياض بسبب تأخر اليوم الدارسي للساعة السابعة والنصف صباحا، وهو ما شهد تحسنا نسبيا، ما أدى إلى عدم تعليق الدراسة رسميا.