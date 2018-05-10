فيديو | طيار يبلغ برج المراقبة بوجود “ضب” على مدرج الإقلاع في مطار القصيم

(أنحاء) – متابعات : ــ
رصد مقطع فيديو إبلاغ طيار سعودي في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم برج المراقبة بوجود “ضب” على المدرج أمام طائرته.
وردّ المراقب الجوي المختص على الطيار بأنه سيبلغ فرق السلامة الجوية بالأمر، في حين مازحه الطيار بأن الضب يبدو في صحة جيدة بسبب استفادته من “الربيع” الموجود في المطار.
ويُعد وجود أي جسم على مدرج المطار تهديداً لسلامة الطائرات، وقد يتسبب بحوادث في حال انجذابه إلى داخل محرك الطائرة، وتوجب القوانين على الطيارين الإبلاغ عن كل ما يحتمل تهديده لسلامة الطيران.
يشار إلى أن حادثاً وقع في عام 2000 كان أحد الأسباب في إيقاف طائرات الكونكورد الشهيرة، بعد انجذاب جسم سقط من طائرة أثناء إقلاعها إلى محرك الكونكورد، ما تسبب في انحرافها عن المدرج واحتراقها ومقتل جميع من على متنها في مطار شارل ديغول بباريس.