فيديو | محمد عبده لـ “دندراوي”: “أخاف تسوين فيني مقلب.. والسعوديون عاشوا بشخصيتين متناقضتين قبل التغييرات”

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال الفنان محمد عبده إن التغيرات التي شهدها المجتمع السعودي مؤخراً بعد السماح للنساء بقيادة السيارات وللعوائل بحضور الفعاليات المختلفة من حفلات ومباريات أعادت المجتمع إلى طبيعته.
وتابع – في لقاء مع قناة “العربية” – بأن المجتمع السعودي أضحى يعيش بشخصية واحدة بعد هذه التغيرات، بعدما كان يعيش بشخصيتين مزدوجتين؛ وجهٍ يظهر به في الخارج، وآخر أمام أهله ومجتمعه؛ لكن تغير الوضع الآن وعاد الفرد السعودي إلى طبيعته.
كما مازح محمد عبده خلال اللقاء مذيعة القناة سارة دندراوي عندما سألته عن صحة الأخبار التي تقول إنه سيشارك مع المذيع رامز جلال في برنامجه المعتمد على صنع مقالب في الفنانين والمشاهير.
وقال محمد عبده لدندراوي إنه يخشى أن تكون هي من ينفذ المقلب، متسائلاً عمّا إن كانت اتفقت مع رامز بشأن هذا الأمر، مؤكداً أنه لن يخوض مثل هذه التجربة: “يا شيخة اذكري ربك، أنا خايف يطلع لي من تحت الكنبة”.