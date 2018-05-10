كم ستستمر تجربة صافرات الإنذار وما الذي سيصاحبها؟.. وإمكانية استخدامها للتحذير من العواصف الترابية | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف مدير الحماية المدنية بالدفاع المدني، العميد الدكتور عبدالعزيز الجهني، تفاصيل جديدة حول تدشين تجربة مشروع صافرات الإنذار في الرياض والشرقية اليوم الخميس في الواحدة ظهرا، مشيرا إلى الحالات الطارئة التي يمكن استخدامها فيها.
وأوضح خلال مداخلة له هاتفية عبر قناة “الإخبارية”، أن تدشين تجربة صافرات الإنذار في الرياض والشرقية كمرحلة أولى سيكون للتأكد من جاهزية المشروع من قبل الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن المشروع من المنتظر تعميمه على كافة مناطق المملكة بوجود ما يقرب من 11 ألف صافرة.
وأضاف العميد الدكتور الجهني أن إطلاق صافرات الإنذار سيبدأ من خلال رسالة صوتية، وستستغرق من 5 إلى 7 دقائق فقط، مبينا أن صافرات الإنذار ستستخدَم للاستعداد في حالة وجود تهديد محتمل أو حالة طارئة، أو في حالة قدوم عواصف أو أمطار أو غبار ، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى.
فيديو | متى موعد تجربة إطلاق صافرات الإنذار.. وماهي الحالات التي تطلق فيها؟ #الإخبارية pic.twitter.com/eDGB8r1qLf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2018