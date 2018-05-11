11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“آل الشيخ” يوجّه بالتراجع عن قرار دخول الجماهير مجاناً في نهائي كأس الملك.. والهيئة تعلن أسعار التذاكر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجّه رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، بطرح تذاكر المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي للبيع عبر منصة “مكاني”.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها أمس (الخميس) إن ذلك رغبةً في مزيد من التنظيم وتسهيل مهمة دخول الجماهير الرياضية بما يكفل تساوي الفرص أمام الجميع لإظهار نهائي كأس الملك بأفضل صورة وحرصاً على تحقيق درجة عالية من التواجد بطريقة ميسرة.

وأضافت: بناء عليه وجّه رئيس الهيئة بالتراجع عن قرار فتح المدرجات مجاناً في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحيث يتم طرحها للبيع عبر موقع “مكاني”، على أن يكون سعر الدرجة الموحدة للأفراد 50 ريالاً، والموحدة للعائلات 30 ريالاً، ومقاعد كبار الشخصيات للفئة الفضية 250 ريالاً، ومقاعد كبار الشخصيات الفئة الذهبية 1000 ريال.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن السماح للجماهير بحضور المباراة النهائية في كأس الملك بين فريقي الاتحاد والفيصلي عصر بعد غدٍ السبت بملعب الجوهرة مجاناً للدرجات الموحدة.

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