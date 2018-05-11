11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا.. لجنة الإفراج المشروط تصدر قرارها بشأن قضية حميدان التركي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن تركي التركي، نجل السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، عن صدور قرار لجنة الإفراج المشروط التي اجتمعت الثلاثاء الماضي لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأوضح التركي أن اللجنة قررت رفض الإفراج المشروط عن والده على أن تعيد النظر في الطلب مرة أخرى العام القادم.

وعلّق تركي على القرار الصادر بحق والده: “سئمنا تكرار الرفض والتأجيل، وحال والدي في سجنه يزداد سوءاً دون رقيب ولا حسيب، فحسبنا الله ونعم الوكيل”.

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