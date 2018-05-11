11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إمارة مكة: إعلانات وجبات الإفطار في ساحات الحرم مخالفة للأنظمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن إعلانات وجبات الإفطار في ساحات الحرم تعتبر مخالفة للأنظمة، وأكدت في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم الخميس، أن الإمارة هي الجهة الوحيدة المخولة لإصدار هذه التصاريح، مبينةً أنه تم إصدار 21 تصريحاً لجمعيات خيرية لهذا العام تخضع للرقابة الصحية والأمنية، حرصاً على سلامة ضيوف بيت الله الحرام.

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