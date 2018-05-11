11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يحرر مركز مديرية موزع غرب تعز

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

حرر الجيش اليمني اليوم مركز مديرية موزع غربي محافظة تعز اليمنية، وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش اليمني حررت عدد من مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مركز مديرية موزع، بعد أن قطعت خطوط إمداد المليشيات وفرضت عليها حصاراً خانقاً خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش باشرت عملها في انتزاع الألغام والعبوات التي خلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبل أن تلوذ بالفرار.

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