11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة”: أثناء تفتيش مسكن متهم لا يجوز تفتيش المتواجدين فيه إلا في حالتين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت النيابة العامة أن رجل الضبط الجنائي أثناء تفتيشه مسكن المتهم لا يجوز له تفتيش أي شخص موجود فيه إلا إذا قامت قرائن ضده على أنه يخفي معه شيئًا، أو أن يفيد في كشف الحقيقة.

وأوضحت النيابة العامة أنه إذا قامت قرائن ضد المتهم أثناء تفتيش مسكنه، أو ضد أي شخص موجود فيه على أن يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.

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