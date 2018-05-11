صور | القوات السعودية تختتم مشاركتها في تمرين “إفيس 2018” في تركيا

(أنحاء) – متابعات :-
شاركت القوات المسلحة السعودية، اليوم الخميس، في اختتام فعاليات تمرين “إفيس 2018” المشترك في مدينة إزمير التركية، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة، مطلق بن سالم الأزيمع، ولفيف من كبار ضباط الدول المشاركة.
وشهد الحفل الختامي استخدام الذخيرة الحية، حيث قامت طائرات نفاثة ومروحيات ودبابات بتدمير عددٍ من الأهداف، فيما أجرت القوات إنزالًا جويًا وبحريًا ضمن عمليات التطهير والاقتحام.
فيما أشاد الملحق العسكري السعودي في أنقرة وبوخارست بالتمرين الذي ساهمت طبيعة تضاريسه في صقل المهارات القتالية والرفع من جاهزية القوات المشاركة التي ظهرت في مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل فضلًا عن مستوى التجهيز والتسليح.
من جهته، أشار قائد التمرين، العقيد البحري عبدالله بن محمد الدريبي، إلى أن مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين “إفيس 2018” أو غيره من التمارين تأتي وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية سواءً للضباط أو ضباط الصف.