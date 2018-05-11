11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم حفر الباطن” يوضح حقيقة فصل 300 موظف على بند الأجر اليومي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن حقيقة ما تم تداوله بشأن فصل 300 موظف على بند الأجر اليومي، مبينة أنه لم يتم تجديد عقودهم تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم.

وقالت الإدارة في بيان إنها تبلغت وجميع إدارات التعليم التي لديها موظفون على بند الأجر اليومي بتوجيه الوزارة بعدم تجديد عقودهم تنفيذاً للأوامر السامية الكريمة ومنها الأمر رقم (1895) وتاريخ 23/3/1432هـ، ودعت الجميع إلى تحري الدقة فيما ينشر، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني وفق أنظمة النشر من وزارة الثقافة والإعلام ضد التجاوزات التي نُشرت.

وكان مغردون أنشأوا وسماً بعنوان “تعليم حفر الباطن يفصل 300 موظف”، استنكروا فيه فصل هؤلاء الموظفين خاصةً أنهم متعاقدون منذ سنوات عديدة ويعيلون أبناءهم، داعين الإدارة إلى إعادة النظر في القرار.

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