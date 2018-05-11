أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“تعليم حفر الباطن” يوضح حقيقة فصل 300 موظف على بند الأجر اليومي
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام كرسي”...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- دعت وزارة التجارة والاستثمار المستهلكين للتوقف الفوري عن استخدام كرسي “counter stool” المشترى من
-
“العدل” توجه القضاة بضرورة تهميش الصكوك التي ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت وزارة العدل توجيها لقضاة المحاكم وكتابات العدل بضرورة “تهميش” الصكوك التي ليس لمالكها
-
فيديو وصور | عاصفة رملية شديدة تضرب حائل.. ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شهدت مدن ومحافظات منطقة حائل اليوم الجمعة هبوب عاصفة رملية شديدة، أدت إلى شبه
-
“الإسكان” تعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة الإسكان اليوم الجمعة عن فتح باب المعاينة والحجز للمستفيدين بالمدينة المنورة، لحجز