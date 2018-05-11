“صحة المدينة” تكشف ملابسات حريق مركز صحي الصلحانية

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت صحة منطقة المدينة المنورة بياناً أوضحت فيه ملابسات وتفاصيل الحريق الذي اندلع صباح أمس (الخميس) في مركز الصلحانية للرعاية الصحية الأولية التابع لمحافظة مهد الذهب.
وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية إن ما حدث كان حريقاً جزئيا في إحدى الغرف التابعة للمركز بسبب تماس كهربائي، وقد تمت مباشرة الحدث بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والقطاع الصحي في المحافظة.
وأضافت أنه تم التعامل مع الحريق من قبل أفراد الدفاع المدني والتأكد من عدم تسجيل أي إصابات بشرية في الموقع، وحرصا على سلامة المراجعين، تم التوجيه بشكل عاجل لإجراء أعمال الصيانة للمركز، في حين سيتم تقديم الخدمة الصحية للأهالي في مركزي (حاذه – صفينه).