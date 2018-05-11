11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | ضبط 140 عملاً سحرياً بحوزة مشعوذ أفريقي بمطار المدينة.. و”مكافحة السحر” تبطلها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، مشعوذًا يحمل جنسية أفريقية وبحوزته 140 عملا سحريا، وذلك بالتعاون مع جمارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وتستهدف الأعمال السحرية المضبوطة عددا كبيرا من أهالي المدينة المنورة، تتضمّن سحرا بالعطف والصرف وسحر الاختبارات وطلاسم وحروزاً منها المشروب والطلسم وسحر التخييل.

وأبطل أعضاء لجنة مكافحة السحر والشعوذة بالهيئة تلك الأعمال السحرية التي تم ضبطها بمطار المدينة، حيث تم كتابة أسماء رجال ونساء من أهالي المدينة المنورة بهدف إلحاق الضرر بهم.

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