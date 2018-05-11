فيديو | حفل تخرج لأطفال مصابين بالسرطان بأحد مستشفيات المملكة

(أنحاء) – متابعات :-
نظم أحد المستشفيات التخصصية بالمملكة حفل تخرج لنزلائه من الطلاب والطالبات المصابين بمرض السرطان، وذلك في خطوة نالت استحسان الكثيرين.
وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الأطفال يسيرون داخل إحدى قاعات المستشفى في كرنفال بهيج وحولهم عدد من الممرضات وهن يمسكن بحاملات المحاليل الوريدية الموصولة بسواعد بعض الطلاب.
وحضر الاحتفالية أسر الطلاب، وعدد من المسؤولين والمختصين بالمستشفى، وقد وجدت الخطوة استحساناً من متناقلي المقطع الذين عبّروا عن سعادتهم بتخرج الطلاب، سائلين المولى عز وجل لهم أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.