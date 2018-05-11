11 مايو 2018 مـ / موافق 25 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: تكليف سامي الجابر للتفاوض مع جيسوس لتدريب الهلال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن رئيس نادي الهلال سامي الجابر من المنتظر أن يغادر إلى مدينة لشبونة البرتغالية لعقد اجتماع مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بهدف التفاوض معه حول تولي مهمة التدريب في نادي الهلال بدلاً عن الأرجنتيني خوان براون.

وأشارت مصادر هلالية إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال يسعى لإقناع جيسوس المتحفظ على مغادرة الساحة الأوروبية لتدريب الهلال للموسمين القادمين، مقابل 7 ملايين يورو، وأن الجابر مفوض من مجلس إدارة النادي على التفاوض حول كافة التفاصيل، وسيعقد اجتماعاً مع المدرب فور وصوله لشبونة.

وكانت مصادر أخرى، قد أشارت في وقت سابق إلى اقتراب إدارة الهلال من إعلان التعاقد مع جورجي جيسوس لتدريب الفريق الفترة المقبلة، وأن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ هو من سيتحمل تكاليف الصفقة.

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