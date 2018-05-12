12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد: استمرار العاصفة الترابية على منطقة الرياض حتى منتصف الليل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت هيئة الأرصاد مساء اليوم (السبت) إن العاصفة الترابية التي هبت على منطقة الرياض وشملت العاصمة وعددا من المحافظات ستستمر حتى نهاية هذا اليوم.

وأوضحت في تحذير لها أن العاصفة التي تتسبب في انعدام للرؤية الأفقية ستواصل هبوبها على العاصمة وشقراء والدرعية والمجمعة ورماح والقويعية والدوادمي والأجزاء المجاورة.

وكشفت أن الحالة التي بدأت في الساعة الـ8 مساء من المفترض أن تستمر حتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل.

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