12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يسيطر على جبال كهبوب ويقترب من ‏تأمين باب المندب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

الرياض – واس : ــ

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني جبال كهبوب ‏الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب جنوب غرب ‏محافظة تعز، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الالكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على ‏جبال “الحجيجة” المطلة على مضيق باب المندب بعد ‏مواجهات عنيفة استمرت لساعات أفضت في مجملها إلى ‏السيطرة على السلاسل الجبلية الاستراتيجية.‏

وعثرت قوات الجيش على عدد من السراديب التي كانت ‏الميليشيا تتخذها مخازن أسلحة، واستعادت كميات كبيرة من ‏تلك الأسلحة.‏

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي باسم جبهة الساحل الغربي ‏أحمد عاطف الصبيحي، أن الجيش يقترب من تأمين الممر ‏الدولي في باب المندب والذي يبعد عن جبال كهبوب قرابة ‏‏35 كيلومترًا، في حين لم يتبقى أمام قوات الجيش الوطني سوى ‏مناطق صحراوية.‏

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