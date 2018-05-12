12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القيادة تهنىء مهاتير محمد بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وقال الملك المفدى :” يسرنا بمناسبة توليكم رئاسة الوزراء في ماليزيا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم وللشعب الماليزي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وقال سمو ولي العهد :” يسعدني بمناسبة توليكم رئاسة الوزراء في ماليزيا، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم , والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق .

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