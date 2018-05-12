12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرور: ضبط 825 مركبة وقفت في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المناطق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الإدارة العامة للمرور أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، ضبطت أمس الجمعة 825 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الإدارة في بيانٍ لها أن ذلك يأتي ضمن الحملة الميدانية الـ25 التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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