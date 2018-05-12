12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»اليمن.. ميليشيا الحوثي تستولي على أموال علي عبدالله صالح
﻿

اليمن.. ميليشيا الحوثي تستولي على أموال علي عبدالله صالح

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

استولت ميليشيات الحوثي على الأموال التي عثر عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، حيث ذكرت وكالة أنباء “سبأ”، التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، مهدي المشاط، قال إنه وجه بتسليم الأموال إلى البنك المركزي اليمني.

من جهة أخرى، تحررت، الخميس، مديرية موزع دون عمليات عسكرية بعد فرار الميليشيات منها، مع قطع الإمدادات عن عناصرها من منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة، وتتوقع مصادر عسكرية تسليم الحوثيين في بقية جيوبهم المحاصرة في العمري وكهبوب والوازعية، وأجزاء من جبل حبشي ومقبنة.

وبسيطرة الشرعية اليمنية على البرح، تكون بذلك قد سقطت آخر قلاع الميليشيات في الساحل الغربي من جهة تعز، والتي ظلت تحت قبضة الانقلابيين لثلاثة أعوام، ما يفتح الطريق أمام الجيش الوطني، بإسناد من التحالف، للتوغل لمواصلة ملاحقة وطرد الحوثيين وصولاً إلى الحديدة، ومينائها الاستراتيجي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق