أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»اليوم.. آخر أيام المهلة الممنوحة لمخالفي نظام العمل والإقامة من حاملي الجنسية المصرية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“الخارجية” تنشر صورة نادرة للملك عبدالعزيز بر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشرت وزارة الخارجية صورة نادرة للمؤسس الملك عبدالعزيز في البصرة، يرجع تاريخها إلى أكثر من
-
القيادة تهنىء مهاتير محمد بمناسبة توليه رئاسة...بتاريخ
جدة – واس :- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد
-
شاهد.. تدشين الهوية الجديدة للمماشي في جدة.. ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- دشّنت أمانة محافظة جدة الهوية الجديدة للأرصفة المخصصة للمشي تحت اسم “مماش جدة”، كما
-
بعد مقطع العثور على حشرة في وجبة داخل مطعم شع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- باشر مراقبو أمانة الطائف، أمس الجمعة، أحد المطاعم الشعبية الشهيرة جنوبي المحافظة، وذلك للوقوف