12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليوم.. آخر أيام المهلة الممنوحة لمخالفي نظام العمل والإقامة من حاملي الجنسية المصرية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يوافق اليوم (السبت) آخر أيام المهلة الممنوحة من المديرية العامة للجوازات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل من حاملي الجنسية المصرية، والتي أُعطيت لهم بالاتفاق مع سفارة بلادهم.

حيث تم منح الوافدين المصريين المخالفين المهلة التي تكفل لهم الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة الترحيل، وكذلك عدم تطبيق المخالفات المفروضة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

ويواجه المخالفون الذين لم يغادروا طواعية خلال المهلة تطبيق جميع المخالفات بحقهم، وكذلك منعهم من دخول المملكة بعد الترحيل وفق ما تقره الأنظمة من مدد تخص هذا النوع من المخالفات.

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