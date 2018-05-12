12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»باحث فلكي: تصعب رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء لهذه الأسباب
﻿

باحث فلكي: تصعب رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء لهذه الأسباب

بتاريخ رمضان | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف الباحث الفلكي ملهم محمد هندي عدم وجود فرصة في مناطق المملكة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الثلاثاء، وعليه تكون غرة رمضان هذا العام يوم الخميس، ويكون شهر شعبان 30 يوما عملا بالسنة النبوية.

وأوضح هندي، وفقًا لـ “الرياض”، أنه بالحسابات الفلكية لإمكانية الرؤية، سيولد هلال رمضان بإذن الله يوم 29 شعبان الثلاثاء الساعة 2:48 ظهراً بتوقيت مكة، وسيغرب قبل الشمس في المنطقة الشرقية بثلاث دقائق، ويغرب في الوسطى قبل الشمس بحدود دقيقة، وهذا يعني أن لا وجود للهلال في السماء بعد غروب الشمس في الوسطى ولا الشرقية.

وأضاف أنه في المنطقة الغربية سيغرب القمر بعد الشمس بحدود دقيقتين وفي المنطقة الجنوبية بحدود 3 دقائق، وهذا يعني أنه لحظة غروب الشمس يكون الهلال ملامسًا للأفق، ويستحيل رؤيته بالعين المجردة ولا حتى بالتلسكوب.

وأشار إلى أن ذلك سيخالف تقويم أم القرى والذي وضع لتنظيم الحياة المدنية فقط ولا يُعتمد عليه في أمور العبادات، كما أنه يشترط لتكون رؤية الهلال ممكنة أن تكون الولادة قبل الغروب، وتمكث بعد الغروب، وأن يكون للهلال عمر كافٍ، فإذا اختل شرط منها كانت الرؤية غير ممكنة ومستحيلة أحيانا.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق