12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بعد طباعتها الشهادتين على أغطية قوارير مشروبات كحولية.. شركة Eichbaum الألمانية تعتذر للمسلمين
﻿

بعد طباعتها الشهادتين على أغطية قوارير مشروبات كحولية.. شركة Eichbaum الألمانية تعتذر للمسلمين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت شركة Eichbaum الألمانية بياناً اعتذرت فيه للمسلمين عن وضعها الشهادتين على أغطية قوارير مشروبات كحولية من إنتاجها.

وأكدت الشركة على أنها لم تقصد توجيه أي إهانة؛ حيث إن المسألة متعلقة بأعلام الدول المشاركة في كأس العالم، وعليه وضعت علم المملكة المتضمن للشهادتين، بصفتها إحدى الدول المشاركة في المونديال.

وأضافت في بيانها أنها دأبت خلال السنوات السابقة على طباعة أعلام الدول المتأهلة لكأس العالم على أغطية القوارير، ولم تكن تعلم عند وضع العلم السعودي بتضمنه لمحتوى ديني متعلق بالعقيدة الإسلامية.

وكانت السفارة السعودية في برلين قد قالت في وقت سابق إنها خاطبت وزارة الخارجية الألمانية بهذا الشأن، وكذلك السلطات المختصة في ألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد الشركة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق