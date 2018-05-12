12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد مقطع العثور على حشرة في وجبة داخل مطعم شعبي شهير بالطائف.. الأمانة تباشر وتضبط عدة مخالفات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشر مراقبو أمانة الطائف، أمس الجمعة، أحد المطاعم الشعبية الشهيرة جنوبي المحافظة، وذلك للوقوف على مستوى نظافته بعد تداول مقطع فيديو يبيّن عثور أحد روّاده على “حشرة” بإحدى وجباته.

وتداول مغردون مقطع فيديو قصيرا، لمواطن يشكو من عثوره على حشرة غريبة داخل طبق “الشوربة” ضمن وجبة إفطاره بالمطعم، حيث تقدّم ببلاغ لأمانة الطائف بالواقعة.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي للأمانة، إسماعيل إبراهيم، ضبط رجال الأمانة عدة تجاوزات متعلقة بالتزام المطعم بالاشتراطات الصحية، فيما يجري تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا للائحة الجزاءات البلدية.

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