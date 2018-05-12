أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»بعد مقطع العثور على حشرة في وجبة داخل مطعم شعبي شهير بالطائف.. الأمانة تباشر وتضبط عدة مخالفات
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