12 مايو 2018 مـ / موافق 26 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تحقيقات الطيران” ينفي ما تردد حول تعرض طائرة سعودية لحادث بأحد مطارات بريطانيا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد مكتب تحقيقات الطيران السعودي عدم صحة الأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية؛ بشأن تعرض طائرة سعودية لحادث طيران بأحد مطارات بريطانيا.

وقال المكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع بشأن تعرض طائرة سعودية لحادث طيران بمطار بلاكبوش في بريطانيا”.

وكانت مواقع صحفية قد تداولت أخباراً تُفيد بتعرض طائرة سعودية إلى السقوط في مطار بلاكبوش ببريطانيا.

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